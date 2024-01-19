Без fish & chips: российские санкции лишают британцев их ценностей

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Великобритания — страна консервативная, с королевским двором и древними традициями. А еще она владычица морей и варит отличное пиво, которым любит запивать культовое национальное блюдо fish & chips (рыба и картофельные чипсы). Привычка «трескать» треску в кляре, зажаривая ее во фритюре, имеет по британским меркам не такую уж глубокую историю. Эта гастрономическая любовь проснулась в XIX веке и была привнесена из Португалии. Первое уличное кафе, где подавали fish & chips, появилось в 1860 году.

А потом произошел настоящий бум: до конца века около 30 тысяч заведений включили в меню рыбу с картошкой, приготовленные в кипящем масле. По странному стечению обстоятельств, чему я лично был свидетелем, это блюдо нечасто можно увидеть в пабах. Первенство, как и полтора века назад, удерживают уличные кафе «навынос».

Кстати, интересен факт, что традиционные бумажные кульки, в которых продают теперь fish & chips, в этих заведениях изначально делали из вчерашних газет.

Традиции на первом месте

Представить, что британцы могли бы лишиться своего культового блюда, — это все равно что запретить узбекам готовить плов, а японцев заставить есть вилками. Договор, разрешающий кораблям из Туманного Альбиона добывать треску у советских, позже российских берегов, действовал с 1956 года. И казался незыблемым, как британская парламентская монархия. По данным издания Daily Mail, в 2023 году в Баренцевом море было выловлено 566 784 тонны трески.

Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Перспектива лишиться fish & chips настолько болезненна для британцев, что лучших контрсанкций трудно и придумать. Это могло бы стать достойным ответом властям Великобритании на исключение России из режима наибольшего благоприятствования в торговле. В марте 2022 года был введен дополнительный 35-процентный тариф на ввоз в островное государство некоторых российских товаров. Дополнительные пошлины коснулись, в частности, алюминия, меди, серебра, цемента, дерева и удобрений.

Но в эту игру можно играть вдвоем! И вот есть наш ответ Чемберлену, точнее Кэмерону, на этом историческом отрезке. Рядовой британец еще в состоянии пережить низкую температуру в жилище, даже полчища крыс на улицах городов. Но только не то, что связано с традициями. Традиции — это самое уязвимое, что есть у жителя Туманного Альбиона, его ахиллесова пята.

Англичанка в напряжении

Утверждают, что Никита Хрущев позволил британским рыбакам хозяйничать у Кольского полуострова во имя ослабления межгосударственной напряженности в послевоенные годы. Заметим, он немало понаворотил того, что ему лично казалось снятием напряженности. И последствия некоторых его «наворотов» наша страна расхлебывает до сих пор. Ну что ж, пришло, как видно, время кому-то снова напрячься.

В Лондоне уже опасаются, что чужие рыболовецкие сейнеры будут вынуждены взять курс на Ла-Манш при помощи российского военного флота. И где тогда англичане будут ловить рыбку для своего любимого блюда — непонятно.

Надо заметить, что эти новости пришлись по вкусу многочисленным пользователям соцсетей в РФ. В комментариях некоторые недоумевают, почему этого не сделали давно. Но известно ведь, что месть — это блюдо, которое, в отличие от жареной трески и картофельных чипсов, подается холодным. И теперь, по-видимому, вряд ли удастся англичанке и рыбку съесть, и «гадить» одновременно.

Так что пока вместо fish & chips — «овсянка, сэр»!

Читайте также:

Зеленский сильно обидел китайцев и нахамил Трампу. Расплата будет жестокой

На «наших» Мальдивах может начаться война: неужели пляжи будут закрыты?

Мир по-украински: русских переселить на Луну, нам отдать все деньги

За стеклянные бусы: как Англия заключила странный договор с Украиной