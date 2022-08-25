Без Америки и армии, но с Аллахом: Пакистан на пороге гражданской войны? Исламабад борется с бывшим премьером, который получил огромную популярность в стране. Считается, что он выступает против США и за дружбу с Россией

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Солдаты пакистанской армии

Бывший премьер-министр Пакистана Имран Хан, известный своими антиамериканскими взглядами, получил отсрочку от ареста до 1 сентября. Решение было вынесено на заседании суда, где политика обвиняли в терроризме из-за угроз в адрес женщины-судьи и высокопоставленных полицейских на прошедшем недавно митинге. Власти утверждают, что своими громкими заявлениями Хан «напугал чиновников и нарушил спокойствие в стране». Попытки Исламабада посадить за решетку пакистанского оппозиционера происходят на фоне желания правительства сблизиться с США и Великобританией. Отношения с этими странами были испорчены во время правления Хана, когда он заявил, что не допустит восстановления американских баз на территории страны. Ситуация обострилась еще больше после того, как политик посетил Москву 24 февраля, прямо в день начала спецоперации России на Украине. Теперь, по всей видимости, отсрочивая его арест, пакистанские власти пытаются избежать обострения и преодолеть угрозу гражданской войны. Но удастся ли это, когда Хан готовится к новым протестам?

Взять реванш

В апреле парламент Пакистана вынес вотум недоверия и сверг Имрана Хана с должности премьер-министра, а ему на смену пришел Шахбаз Шариф. Экс-премьера обвинили в неспособности улучшить экономическую ситуацию в стране и победить коррупцию. По еще одной версии Хана отстранили от обязанностей из-за того, что он разругался с военным руководством в лице Камара Джаведа Баджва, выступающего за сотрудничество с западными странами и солидарного с ними в том числе и по ситуации на Украине. Хан сразу заявил, что его смещение с поста было срежиссировано и в этом точно замешана рука Запада. Интересно, что еще до начала голосования спикер палаты Асад Кайсар подал в отставку со своего поста, заявив, что не может принимать участие в «иностранном заговоре с целью сместить премьер-министра».

Фото: RAHAT DAR/EPA/ТАСС Имран Хан

На следующий день в сорока городах Пакистана прошли митинги сторонников Хана. С тех пор политик намерен взять реванш и вернуться к власти. На улицы выходят тысячи его сторонников. В своих пламенных речах экс-премьер обвиняет нынешнее правительство Пакистана в коррупции и называет его не иначе как «иностранной марионеткой», пишет The Washington Post.

Иск по обвинению в терроризме был предъявлен политику после прошедшего 20 августа митинга, на котором Хан обвинил полицейских в пытках своего соратника, лидера штаба партии «Техрик-е-Инсаф» («Движение за справедливость») Шахбаза Гилла. Последнего подозревают в призывах к мятежу и госизмене. Хан упомянул и лично судью Зебу Чаудри, которая одобрила арест Гилла.

Я прошу и хочу сказать всем, кто занимает нейтральную позицию: происходящее касается всей страны. Для вас очень важно стоять на стороне нации, справедливости и интересов Пакистана, а не этих воров, — сказал Имран собравшимся.

В своем выступлении экс-премьер пообещал генеральному инспектору полиции Исламабада и его заместителю, что «не пощадит их и заведет на них дела». По всей видимости, именно это высказывание вызвало возмущение властей, которые объявили его угрозой терроризма. Правительство забеспокоилось так сильно, что федеральному телевидению с вечера 20 августа было запрещено транслировать выступления Имрана Хана, а воскресное онлайн-выступление экс-премьер-министра было заблокировано на YouTube.

Фото: Rana Sajid Hussain/Keystone Press Agency/Global Look Press

По словам политика, правительство «боится популярности его партии» среди жителей Пакистана. Использование народной дипломатии — один из важнейших инструментов политики Хана. Сотни сторонников бывшего главы правительства собрались у здания суда 25 августа, где проходило заседание по вынесенным ему обвинениям.

Кто спасет Пакистан?! Имран Хан! Имран Хан! — скандировал народ.

С легкой руки Запада?

Хотя на первый взгляд кажется, что кризис в стране обусловлен внутриполитическими разногласиями, многие эксперты обращают внимание на Исламабада с другими странами. Внутренние силы в стране разделились на два лагеря: одни выступают за налаживание контактов с Западом, другие — с Россией и Китаем. В ноябре прошлого года между Ханом и командующим армией страны генералом Баджвой разразился скандал из-за споров, кого назначить главой Межведомственной разведки. Развернувшийся на глазах публики конфликт закончился победой Баджвы, и Хан был вынужден снять с поста главы разведки своего союзника.

Говорят, что «три кита пакистанской политики — Аллах, армия и Америка». После этого инцидента Имрану Хану не осталось ничего, как уповать на милость Аллаха.

Экс-премьер использует антиамериканскую риторику из-за нежелания портить отношения с Китаем. А дружба с Россией, по его мнению, может помочь с энергоресурсами, с которыми у Пакистана большие проблемы. Кроме того, такая позиция востребована среди простых жителей, которые выступают за суверенитет страны.

Баджва же, наоборот, пытается наладить отношения с Вашингтоном. В апреле к нему приезжал бывший спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад, чтобы обсудить развитие американо-пакистанских отношений. В своих выступлениях генерал не раз заявлял о важности стратегических связей с Вашингтоном и призывал правительство осудить политику России на Украине.

Пакистанский популист

Связывать настрой истеблишмента против Имрана Хана с его пророссийской позицией не стоит, но очевидно, что во внутриполитических разногласиях есть заинтересованность западных стран, отметил в беседе с NEWS.ru доцент Института стран Азии и Африки МГУ Борис Волхонский. По его словам, политик отличается новой концепцией управления страной, что сильно раздражало Вашингтон.

Я бы не называл Имрана Хана пророссийским политиком. Он больше популист. Тот факт, что он приезжал в Россию в день начала спецоперации, совпал просто с датами его визита, который был запланирован задолго до этого. Другое дело, что он его не отменил, за что на Западе раскритиковали Хана, а потом и свергли. Он внесистемный политик типа экс-президента США Дональда Трампа. Это люди, вышедшие не из старых клановых бюрократических структур, которые легко управляемы Западом. Они отличаются совершенно новым типом правления. Запад выступает против Имрана Хана не только потому, что он совершил «проступок», посетив Россию, но и потому что он менее управляемый. Его отставка произошла в лучших традициях «дворцовых переворотов». Это был верхушечный переворот, скорее всего, спонсированный не на пакистанские деньги, — считает Волхонский.

Политолог отметил, что выходом из ситуации могли бы стать досрочные выборы, но противостояние зашло слишком далеко и вряд ли теперь кто-то согласится уступить. Особую роль в дальнейшем развитии событий, по словам эксперта, будет играть пакистанская армия.

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Не думаю, что все перерастет в гражданскую войну. Хотя в Пакистане армия держится вне публичной политики, но все-таки все политические вопросы решаются с ее одобрения и согласия. Очень многое будет зависеть от того, какую роль сыграет армия. Это главный хранитель единства страны и политической стабильности, — заключил эксперт.

Предоставив Имрану Хану отсрочку на неделю, пакистанские власти, судя по всему, рассчитывают снизить напряженность между бывшим лидером и нынешним правительством. Однако Хан собирается продолжать акции протеста, что вряд ли приведет к спокойствию внутри страны.