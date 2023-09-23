Бессмысленный подарок Байдена: фото танков США Abrams, которые ждет Украина

Фото: defense.gov

Танк Abrams

Президент США Джо Байден заявил, что в ближайшие дни его страна передаст Украине танки Abrams. По словам американского лидера, ВСУ получат 31 боевую машину.

При этом глава ГУР Украины Кирилл Буданов признал, что танки Abrams не смогут кардинально изменить ситуацию в зоне СВО, так как эффективны только при определенных условиях, обеспечить которые украинские войска не в состоянии. По мнению российских военных экспертов, танки Abrams в зоне СВО окажутся бессмысленны, так как долго не проживут и будут разбиты бойцами ВС РФ.

Фото танков Abrams — в галерее NEWS.ru.