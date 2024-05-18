Беспорядки в Киргизии: кого избивали местные, пострадали ли русские

Фото: Sputnik/РИА Новости

В столице Киргизии в местах массового проживания иностранцев прошли акции протеста с участием местных жителей. В ходе ночных беспорядков пострадали 29 человек. Какие известны подробности случившегося?

Что известно о массовой драке в Бишкеке

В Бишкеке в ряде районов в местах проживания иностранцев, в основном выходцев из Азии, прошли акции протеста с участием местных жителей, они требуют правосудия для участников массовой драки, которая произошла 13 мая, сообщает агентство 24.kg. Тогда в одном из хостелов столицы Киргизии возник конфликт между иностранцами и гражданами Киргизии. Во время беспорядков были избиты несколько местных жителей.

В ночь на 18 мая возле хостела собралось свыше ста человек. К утру число собравшихся увеличилось до тысячи. По сведениям 24.kg, они «захотели разобраться с иностранцами». Возмущенные граждане перекрыли трассу, также зафиксированы факты погромов в общежитии, где проживают иностранцы.

Личный состав бишкекской милиции был поднят по тревоге. Внутренние войска оцепили улицу в центре столицы, где собралась толпа людей после конфликта в хостеле, на место были доставлены водометы.

По информации пресс-службы милиции, задержаны трое иностранных граждан — зачинщики драки. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Фигуранты дела попросили прощения у киргизского народа и пообещали, что такое больше не повторится.

«Ситуация на территории Бишкека стабильная. Сотрудники милиции работают в усиленном режиме, организованы патрули, проводится разъяснительная работа. Движении во всех улицах столицы для транспортных средств восстановлено», — резюмировали в пресс-службе.

Фото: Sputnik/РИА Новости

Кто пострадал во время беспорядков в Бишкеке

Министерство здравоохранения Киргизии сообщило, что после конфликта у хостела в Бишкеке около 30 человек обратились за медицинской помощью.

«В ночь с 17 на 18 мая за медицинской помощью к бригадам скорой помощи обратились 29 человек. 15 человек были доставлены в городскую больницу скорой помощи [Бишкека] и национальный госпиталь, остальным была оказана помощь на месте», — заявили в ведомстве.

Уточняется, что по состоянию на утро субботы в городской больнице Бишкека находились два пациента с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга, их состояние оценивается как удовлетворительное.

Согласно данным Минздрава Киргизии, среди пострадавших есть гражданин Пакистана, у него перелом челюсти. Об участии российских граждан в акции протеста не сообщалось.

Что сейчас происходит в Бишкеке

Занимающий пост начальника ГУВД города Бишкека Азамат Токтоналиев провел переговоры с толпой, собравшейся в центре города. Он заверил людей, что все виновные получат заслуженное наказание, и протестующие согласились разойтись.

«Требования толпы — ужесточить контроль над иностранцами. Чтобы задержанных наказали по всей строгости закона» — пишет агентство 24.kg в Telegram-канале.

В пресс-службе МВД Киргизии сообщили, что на настоящий момент в городе спокойно, ситуация находится под контролем органов правопорядка.

Согласно последним данным 24.kg, по факту избиения иностранцами местных жителей в Бишкеке задержан еще один подозреваемый.

«Задержанные ранее трое подозреваемых сообщили во время допросов, что с ними был еще один человек. Под утро его задержали. Это А.И., 2002 года рождения, водворен в изолятор временного содержания», — пишет источник.

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