Беспорядки начались в Бразилии после убийства чернокожего мужчины

Акции протеста начались в бразильском городе Сан-Пауло после того, как охранники одного из супермаркетов Carrefour до смерти избили 40-летнего чернокожего мужчину. Активисты разгромили магазин сети.
Сначала протестующие закидали камнями фасад супермаркета, а затем ворвались в здание. Они поджигали стеллажи и громили прилавки,
Также многолюдные акции под лозунгом «Жизни чернокожих имеют значение» проходили в городах Куритибе и Порту-Алегри, однако они не сопровождались насилием.
Накануне в одном из супермаркетов Carrefour в Порту-Алегри охранники убили мужчину, который совершал покупки вместе с женой. По предварительным данным, он умер от удушения.
Ранее NEWS.ru писал, что на главной площади Нью-Йорка водитель въехал на автомобиле в заграждения протестующих Black Lives Matter. Тогда несколько человек получили незначительные травмы.