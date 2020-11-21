Беспорядки начались в Бразилии после убийства чернокожего мужчины

https://static.news.ru/photo/1c9bef96-2c30-11eb-8c99-fa163e074e61_660.jpg Фото: Matheus Pe via www.imago-images.de/Global Look Press

Акции протеста начались в бразильском городе Сан-Пауло после того, как охранники одного из супермаркетов Carrefour до смерти избили 40-летнего чернокожего мужчину. Активисты разгромили магазин сети.

Сначала протестующие закидали камнями фасад супермаркета, а затем ворвались в здание. Они поджигали стеллажи и громили прилавки, передаёт Diario de Pernambuco.

Также многолюдные акции под лозунгом «Жизни чернокожих имеют значение» проходили в городах Куритибе и Порту-Алегри, однако они не сопровождались насилием.

Накануне в одном из супермаркетов Carrefour в Порту-Алегри охранники убили мужчину, который совершал покупки вместе с женой. По предварительным данным, он умер от удушения.

Ранее NEWS.ru писал, что на главной площади Нью-Йорка водитель въехал на автомобиле в заграждения протестующих Black Lives Matter. Тогда несколько человек получили незначительные травмы.