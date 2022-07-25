«Бесполезный болван»: британцы высказались о желании Джонсона посетить Киев Желание Джонсона снова поехать в Киев возмутило британцев

Фото: Martyn Wheatley / Parsons Media/Global Look Press

Борис Джонсон

Жители Великобритании возмутились новыми планами премьера Бориса Джонсона посетить Киев. Об этом люди написали в комментариях в Daily Mail.

По мнению пользователей, Джонсон больше обеспокоен судьбой правительства Украины, чем проблемами в собственной стране. «Идиот. Потратит еще кучу денег, которых у Британии нет», «Бессмысленный пиар-ход, который, без сомнения, дорого обойдется британским налогоплательщикам. Ну и шут», пишут в комментариях к новости пользователи.

Многих злят «тёплые» отношения Джонсона и Зеленского, которые они откровенно называют «романом». «Этот роман Боджо и Зеленского просто позорище и становится все дороже для британских налогоплательщиков с каждым их свиданием», «Тот, кто придет к власти, должен обуздать эти расходы на Украину. В нашей стране есть более насущные потребности!», «Оставьте этого бесполезного болвана у себя. Он худший премьер-министр, который у нас когда-либо был. Никогда не забудем и не простим», пишут в комментариях читатели таблоида.

Ранее газета Telegraph со ссылкой на осведомлённые источники сообщила, что подавший в отставку с поста премьер-министра Великобритании Борис Джонсон намерен успеть совершить в действующем статусе последнюю поездку в Киев. Джонсон хочет в третий раз поехать на Украину и встретиться с президентом страны Владимиром Зеленским.