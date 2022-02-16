«Бесполезно»: Лондон рассказал о датах возможного «вторжения России»

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что рассуждать о датах возможного вторжения России на Украину бесполезно. Как он сообщил в эфире телеканала Sky News, смысла спекулировать о конкретных датах нет.

Я никогда не говорил о датах [«вторжения» РФ]. Россия может держать свои силы в боевой готовности [у границ Украины] неделями. Поэтому нет смысла спекулировать о конкретных датах. Я думаю, высказывать предположения о датах «вторжения» РФ неконструктивно, — заявил министр.

По его словам, в настоящий момент Лондон не зафиксировал отвода российских войск от границ Украины.

На данный момент мы не увидели доказательств отвода [российских сил], что утверждал Кремль. В действительности что мы видим, это наращивание полевых госпиталей, систем стратегического вооружения, — подчеркнул Уоллес.

При этом он отметил, что рекомендации МИД королевства касательно отъезда британцев с Украины всё ещё в силе.

Британское издание The Sun со ссылкой на источники в американской разведке заявило, что Россия нападёт на Украину 16 февраля в час ночи по Гринвичу (три часа ночи по киевскому времени), нанеся массированные ракетные и танковые удары. Издание отмечает, что в операции примут участие 200 тысяч военнослужащих.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Россия нападёт на Украину 16 февраля. Заявление было сделано в ходе видеоконференции с лидерами западных стран, Евросоюза и НАТО со ссылкой на данные американской разведки. Bloomberg же назвал датой начала конфликта 15 февраля.