Беспилотник упал на частный дом в Таганроге В приграничном российском городе на жилой дом рухнул беспилотник, здание полностью выгорело

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В приграничном российском городе Таганрог Ростовской области на жилой дом рухнул беспилотный летательный аппарат, сообщает Telegram-канал Baza. Последствия крушения попали на видео.

По информации издания, объект упал в Таганроге на частный дом в 15-м Новом переулке. На кадрах видно объятое пламенем двухэтажное здание и стоящих поодаль людей. Уточняется, что дом полностью выгорел.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз ранее сообщил о том, что в регионе удалось уничтожить украинский беспилотник. Он написал, что аппарат несколько раз пытался атаковать село Случёвск в Погарском районе.

22 июня в районе 9 утра появились сообщения о возгорании на Новошахтинском НПЗ в Ростовской области. Площадь пожара составляла 50 кв. м. Позже выяснилось, что возгорание произошло в результате атаки беспилотника, в Сети распространилось несколько видеозаписей в разных ракурсах, на которых видно, как БПЛА пикирует на завод, после чего происходит взрыв.