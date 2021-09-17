Беспилотник по ошибке сбросил наркотики на школьный двор в США

В американском округе Брансуик штата Вирджиния наркоторговцы перепутали тюрьму со школой. Их беспилотник сбросил пакет с запрещёнными веществами во дворе учебного заведения. Об этом сообщает FOX 11.

Сотрудник школы рассказал, что в 08:24 на землю упал подозрительный чёрный пакет, затем человек на машине забрал дрон. Сам пакет изъяли прибывшие сотрудники правоохранительных органов.

Внутри оказались несколько сотен граммов марихуаны, табака, три сотовых телефона и зажигалка с USB. Сейчас ведётся совместное расследование полиции и Целевой группы по наркотикам Департамента исправительных учреждений Вирджинии.

Совершенно очевидно, что пакет предназначался для того, чтобы сбросить его на территорию, прилегающую к исправительному центру Лоуренсвилля, — заявил шериф Б. К. Робертс.

Ранее сообщалось, что по мнению большинства россиян, в том числе доставка с помощью дронов станет в ближайшее время наиболее реальным технологическим нововведением. Также в перечне создание «умных домов» и распространение беспилотных автомобилей.