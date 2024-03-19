Беспилотник MQ9 Reaper ВС США экстренно сел в Польше Беспилотник MQ9 Reaper посадили в Польше после потери связи с командованием

Фото: Staff Sgt. Jason Grabiec/Keystone Press Agency/Global Look Press

Принадлежащий ВС США беспилотный летательный аппарат MQ9 Reaper вынужденно совершил экстренную посадку после потери связи на плановых учениях в Польше, пишет в Twitter (X) генеральное командование республики. Польский военный штаб уточнил, что аварийное приземление произошло около города Мирославец вечером 18 марта.

БПЛА, выполнявший полет в воздушном пространстве Польши, совершил аварийную посадку в районе города Мирославец. Приземление произошло в соответствии с процедурами на охраняемой ненаселенной территории, — сказано в публикации штаба.

Место приземления аппарата оцепила полиция и спецслужбы. В настоящее время ведется расследование инцидента.

Ранее представитель Министерства национальной обороны Канады Андре-Анн Пулен сообщил, что Оттава отложила до 2028 года покупку у США разведывательно-ударных беспилотников MQ-9 Reaper. Эксперты пришли к выводу, что эти дроны не приспособлены к операциями в арктическом регионе.

В августе прошлого года Минобороны РФ подняло в воздух два истребителя над юго-западной частью акватории Черного моря, где были обнаружены беспилотники ВВС США MQ-9 Reaper и RQ-4 Global Hawk. После появления российских самолетов дроны сменили направление и удалились от российской границы.