Беспилотник атаковал британское судно у побережья Индии UKMTO: беспилотник атаковал британский корабль близ берегов Индии

Беспилотный летательный аппарат атаковал судно у побережья Индии, на борту произошли взрыв и пожар, сообщает Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (United Kingdom Maritime Trade Operations, UKMTO) на своей странице в Twitter (X). Кому принадлежал дрон, не уточняется. В результате происшествия никто не пострадал.

UKMTO получил информацию об атаке БПЛА на судно, которая привела к взрыву и возгоранию. Инцидент произошел в 200 морских милях к юго-западу от города Веравал в Индии. Огонь потушен, жертв нет. Власти ведут расследование, — говорится в сообщении.

Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, ранее сообщило, что российские силы ПВО сбили над Донецком противорадиолокационную ракету AGM-88 HARM американского производства. Отмечается, что обломки снаряда повредили линии электропередачи (ЛЭП) и рекламный щит на остановке общественного транспорта. Информации о пострадавших не поступало.

До этого в Минобороны РФ заявили, что российские военнослужащие за минувшие сутки отразили 16 атак ВСУ на ряде направлений фронта. Отмечается, что было уничтожено 36 украинских беспилотников и танк Leopard 2, средствами противовоздушной обороны в течение суток перехвачено шесть реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и «Ураган».