«Бешеное сопротивление»: Маляр о контрнаступлении ВСУ МО Украины: контрнаступление ВСУ натолкнулось на сложности и бешеное сопротивление

Фото: Yevhen Lubimov / Keystone Press Agency / Global Look Press

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в своем Telegram-канале заявила, что украинские войска при контрнаступлении столкнулись со сложностями и «бешеным сопротивлением». Она призвала своих подписчиков не ждать, что украинские военные будут действовать, как в кино.

Понятно, что людям хочется, чтобы это было как в кино — монтаж, очень быстро, в 13.00 кино началось, через час двадцать уже завершение и понятно, что произошло. Конечно, в жизни так не будет <...>. Мы будем продвигаться постепенно, со сложностями, сталкиваясь с бешеным сопротивлением, — написала Маляр.

Она при этом не стала оценивать успехи ВСУ.

Ранее сообщалось, что украинские военные попытались пойти в наступление в районе поселка Новодонецкий на Южно-Донецком направлении в зоне СВО. По словам начальника пресс-центра группировки войск «Восток» подполковника Олега Чехова, в результате ответного огня со стороны российских сил ВСУ потеряли более половины личного состава.

До этого военкор ВГТРК Евгений Поддубный заявлял, что украинская армия активизировалась на линии Сватово — Кременная в ЛНР. Спецкор ВГТРК Андрей Руденко полагает, что союзники не станут передавать F-16 ВСУ, так как все самолеты все равно будут сбиты. Военкор считает, что без западной техники Киев не продержится до конца года.