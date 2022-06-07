«Берёт всё, что её интересует»: итальянцы об успехах России на Украине Итальянский журналист Травальо заявил, что Россия одерживает победу на Украине

Фото: Минобороны РФ

Итальянский журналист Марко Травальо заявил, что российская армия одерживает победу в спецоперации, несмотря на нежелание некоторых западных СМИ признавать успехи Москвы. Он пошутил, что о поражениях России на поле боя он узнавал только из газет, когда на самом деле российские военные ведут успешную операцию, пишет URA.RU.

О поражении России я читал только в газетах. На поле боя его ни разу не было. В общем, Россия одерживает победу, берёт всё, что её интересует, — отметил Травальо.

Он призвал итальянские власти прекратить поставки вооружения Киеву. По его мнению, Риму стоит ограничиться гуманитарной помощью и приёмом беженцев.

Украинский экс-нардеп Илья Кива ранее сообщил о новой инициативе, которая поступила на рассмотрение Верховной рады Украины. По его словам, парламент страны готовится к рассмотрению законопроекта о призыве в армию с 16 лет. Сейчас в украинской армии могут служить граждане старше 18 лет. По его словам, Украину окончательно превратили в нацистскую Германию образца 1945 года. При этом всего день до этого Кива заявил, что Зеленский усилил меры личной безопасности из-за того, что опасается покушения со стороны западных спецслужб или командиров ВСУ.