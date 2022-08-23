Бермудские острова смягчили санкции против России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бермудский авиарегулятор сможет выдавать разрешения на полёты самолётам, которые зарегистрированы на островах, но используются российскими авиаперевозчиками. Правительство Бермудов предоставило Управлению гражданской авиации лицензию, которая предусматривает «некоторое освобождение от торговых санкций». Документ опубликован на сайте регулятора.

Это сделано для облегчения репатриации самолётов из России. В данном случае Бермудское управление авиации имеет право выдавать индивидуальные разрешения юридическим или физлицам и специальные разрешения на полёты воздушным судам в том случае, если это облегчит возвращение самолётов из России. Но это может быть сделано от имени владельцев, не являющихся россиянами.

Документ с перечнем судов опубликован 22 августа. В нём упомянуты 565 регистрационных номеров самолётов, которыми управляют такие российские авиакомпании, как «Аэрофлот» с «Россией» и «Победой», S7, Azur Air, Smartavia, Utair и другие.

В середине марта Управление гражданской авиации Бермудских островов приостановило сертификаты лётной годности самолётов РФ. Это коснулось сотен самолётов. Приостановка сертификатов грозит тем, что лайнерам, которые находятся на территории других стран, могут отказать в возвращении в Россию.