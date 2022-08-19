Берлускони предложил Италии полностью отказаться от российского газа Экс-премьер Италии Берлускони заявил, что стране необходимо отказаться от газа из России

Фото: Claudio Furlan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Сильвио Берлускони

Экс-премьер Италии Сильвио Берлускони заявил, что стране необходимо отказаться от российского газа, прежде чем РФ может принять решение о прекращении его поставок на Апеннины, пишет газета Il Foglio. По его словам, это будет возможно, если за это время создадут условия для альтернативных поставок. В частности, стране необходимы терминалы по переработке сжиженного природного газа (СПГ) и заводы по производству энергии из отходов.

Конечно, при условии, что за это время будут созданы условия для альтернативных поставок, будут инвестиции в возобновляемые источники энергии... Что, по крайней мере, будут возобновлены исследования в области чистой ядерной энергетики. Тогда мы сможем покончить с зависимостью, которая доставляет нам очевидные проблемы, — сказал Берлускони.

Ранее кандидат политических наук Анатолий Иванов заявил, что Германия, являясь самой сильной экономикой ЕС, сможет выстоять в энергетический кризис, вызванный дефицитом газа, однако менее развитым странам Европы будет очень тяжело. Он добавил, что попытки ФРГ показать свою «независимость» отразятся на взлете цен на топливо.

Накануне Россия потребовала от Японии и Кореи оплачивать поставки сжиженного природного газа (СПГ) с проекта «Сахалин-2» в долларах США через Газпромбанк, а не зарубежные банки, как ранее. От нового оператора проекта «Сахалин Энерджи» азиатским странам уже была отправлена инструкция. В Японии и Корее рассмотрят это условие на предмет нарушения санкций. Отмечается, что «Газпром» владеет чуть более 50% «Сахалин Энерджи».