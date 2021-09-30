Берлускони назвал Путина единственным выдающимся лидером в мире

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони назвал президента России Владимира Путина единственным выдающимся лидером на международной политической арене. По его мнению, Олаф Шольц, который претендует на должность канцлера ФРГ, «слишком скромный, чтобы возглавлять такую страну, как Германия». Об этом политик сообщил в интервью газете La Stampa.

Берлускони считает, что сейчас вся мировая политика испытывает сложности. Говоря об итогах выборов в бундестаг, он сказал, что хорошо знает Шольца. По мнению Берлускони, это политик «скромных способностей», чтобы вести Германию после 16-летнего правления Ангелы Меркель.

Экс-премьер Италии, которому 29 сентября исполнилось 85 лет, отметил, что Путин поздравил его с юбилеем. Между ними состоялся телефонный разговор. Российский лидер пожелал Берлускони крепкого здоровья и благополучия.

Я ему сказал следующее: «Влади, ты меня знаешь, и я искренен, в мире из выдающихся лидеров остался только ты». Мы посмеялись, но я не шучу, это — правда, — заявил Берлускони.

В последнее время у итальянского политика всё чаще возникают проблемы со здоровьем. С начала 2021 года он попадал в больницу уже несколько раз. При этом Берлускони до сих пор активно участвует в политической жизни страны, являясь лидером партии правого толка «Вперёд, Италия».