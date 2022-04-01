Берлин может выслать «значительную часть» сотрудников посольства РФ из ФРГ

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Новый председатель Европейского парламента Роберта Метсола пообещала, что Украина станет кандидатом в ЕС «официально и быстро». Об этом она заявила в ходе встречи с главой Верховной рады Русланом Стефанчуком, сообщает пресс-служба украинского парламента. Европейский политик при этом отметила, что Европарламент поможет Украине в восстановлении разрушенных объектов и окажет поддержку беженцам.

Украину признаем кандидатом на вступление в ЕС официально и быстро, и это я обещаю вам от Европейского парламента, — заявила Метсола. Она также пообещала продолжить предоставление финансовой, гуманитарной, а также...