18+

Рубрики

Медиа

Архив

Мир

Берлин может выслать «значительную часть» сотрудников посольства РФ из ФРГ

21:34, 01 апреля 2022
Берлин может выслать «значительную часть» сотрудников посольства РФ из ФРГ Фото: russische-botschaft.ru
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Берлин подозревает «значительную часть» сотрудников российского посольства в Германии в шпионаже, сообщает газета Süddeutsche Zeitung. В связи с этим правительство ФРГ рассматривает возможность высылки российских дипломатов.

Федеральное правительство рассматривает вопрос о высылке из Германии «значительно большого числа» российских дипломатов, подозреваемых в сотрудничестве со спецслужбами,сообщает издание.

По данным одного из источников газеты, страны «большой семёрки» готовят «пакет решений», который может включать в себя отзыв аккредитаций у сотрудников российского посольства. Таким образом, процедура может затронуть «около 20 человек».

Yandex news

Добавить наши новости в избранные источники

Добавить
NEWS.ru в соцсетях
Все фотогалереи

Все видео