Берлин может выслать «значительную часть» сотрудников посольства РФ из ФРГ
Дарья Харитонова
Дарья Харитонова
21:34, 01 апреля 2022
Фото: russische-botschaft.ru
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Берлин подозревает «значительную часть» сотрудников российского посольства в Германии в шпионаже, сообщает газета Süddeutsche Zeitung. В связи с этим правительство ФРГ рассматривает возможность высылки российских дипломатов.
Федеральное правительство рассматривает вопрос о высылке из Германии «значительно большого числа» российских дипломатов, подозреваемых в сотрудничестве со спецслужбами, — сообщает издание.
По данным одного из источников газеты, страны «большой семёрки» готовят «пакет решений», который может включать в себя отзыв аккредитаций у сотрудников российского посольства. Таким образом, процедура может затронуть «около 20 человек».