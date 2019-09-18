https://static.news.ru/photo/c5d4d29a-d9fb-11e9-aecc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Marcelo Chello/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В Бразилии врачам удалось спасти ребёнка 30-летней медсестры Джессики Гедеш, которая скончалась от инсульта по пути к алтарю.

15 сентября по дороге в церковь находившаяся на шестом месяце беременности женщина почувствовала себя плохо. Родные списали недомогание на волнение, а спустя несколько минут невеста потеряла сознание. В это время жених в растерянности ждал её у алтаря, пишет Daily Mail .

Гедеш была доставлена в госпиталь, где врачи провели экстренное кесарево сечение, чтобы спасти ребёнка. Малышка София появилась на свет весом 930 граммов и ростом 34 см. Сейчас она находится в отделении интенсивной терапии для новорождённых.

Медики рассказали, что у Джессики на фоне артериальной гипертонии произошёл геморрагический инсульт, спасти её не удалось.

Ранее News.ru писал, что риелтор из Далласа умерла перед свадьбой из-за ринопластики. Девушка скончалась от осложнений, вызванных операцией, не приходя в сознание.