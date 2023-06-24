Береговая охрана США возглавит расследование трагедии с «Титаном» OceanGate

Фото: Lev Radin / Keystone Press Agency / Global Look Press

Представители береговая охраны США сообщили, что ведомство возглавит расследование трагедии с батискафом «Титан» компании OceanGate, сообщает национальный совета по безопасности на транспорте на своей странице в Twitter. В нацсовете США по безопасности на транспорте добавили, что ведомство присоединится к расследованию береговой охраны США.

Береговая охрана США объявила потерю подводного аппарата «Титан» крупной морской катастрофой и возглавит расследование. Национальный совет по безопасности на транспорте присоединился к расследованию и будет содействовать его проведению, — сказано в публикации.

В пресс-службе при этом не уточнили, будет ли ведомство сотрудничать с другими странами в рамках расследования трагедии.

Ранее Управление транспортной безопасности (TSB) Канады заявило, что власти страны инициировали расследование в связи с разрушением батискафа «Титан» компании OceanGate в водах Атлантического океана. Отмечается, что расследование коснется действий экипажа судна Polar Prince («Полярный принц»), которое шло под канадским флагом и приняло участие в экспедиции. В частности, ведомство проверит обстоятельства работы судна Polar Prince, которое находилось в 325 морских милях (601 км) от места крушения «Титаника».