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Российский космонавт Олег Кононенко удостоился звания Героя Туркменистана. Золотую звезду ему вручил лично президент Гурбангулы Бердымухамедов.

Туркменский лидер отметил высокий профессионализм космонавта и напомнил, что на его счету — четыре экспедиции на МКС и пять выходов в открытый космос. Также звания Героя была удостоена постпред республики при ООН Аксолтан Атаева, передаёт « Интерфакс ».

Ранее News.ru писал, что космонавты Олег Кононенко и Алексей Овчинин провели очистку иллюминаторов модуля «Поиск» в ходе своей плановой работы в открытом космосе. Трансляция внекорабельной работы россиян велась на сайте Роскосмоса.