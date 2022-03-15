Сын действующего президента Гурбангулы Бердымухамедова, кандидат от Демократической партии Сердар Бердымухамедов победил на выборах президента Туркмении. По данным избиркома, он набрал 72,97% голосов избирателей, говорится на сайте комиссии.

Заместитель председателя кабинета министров Туркменистана Сердар Гурбангулыевич Бердымухамедов, набравший 72,97% голосов избирателей, признан избранным президентом Туркменистана, — говорится в сообщении.

В голосовании участвовали 3 362 052 человека, или 97,17% зарегистрированных избирателей. Выборы главы государства прошли 12 марта. В стране были открыты 2577 избирательных участков. На пост президента претендовали девять кандидатов, трое из них были выдвинуты политическими партиями, ещё шесть — от инициативных групп граждан областей и Ашхабада.

Ранее сын уже бывшего президента Туркмении Сердар Бердымухамедов заявил, что если он победит на президентских выборах, республика сохранит нейтральный статус.