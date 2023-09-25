Бербок призвала реформировать ООН из-за несоответствия реальности

Структуру ООН необходимо реформировать, заявила в интервью CNN глава МИД Германии Анналена Бербок. По ее мнению, организация перестала соответствовать реальности. Она подчеркнула, что это произошло еще до конфликта на Украине, так как мир изменился за 10 лет.

Вся Генеральная Ассамблея показывает, что, очевидно, мир изменился за последнее десятилетие, это норма жизни. Но институты ООН не изменились, поэтому нам нужна полная модернизация, — заявила Бербок.

Также она призывает поступить и с Советом Безопасности ООН. По словам главы МИД Германии, он не функционировал еще до начала боевых действий на Украине.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил о превращении Совбеза ООН в «стендап-шоу» с Зеленским. Он подчеркнул, что на протяжении 75 лет существования ООН уже само появление в Совбезе считалось привилегией.

Украинский президент Владимир Зеленский во время сессии Совета Безопасности ООН назвал два условия, которые должна выполнить Россия для завершения конфликта на Украине. Первым требованием стал полный выход армии России с территории Украины в пределах границ 1991 года. Также политик заявил, что Москва должна передать ему контроль над всей государственной границей и исключительной экономической зоной в Черном и Азовском морях и Керченском проливе.