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Бербок обвинила Москву в «безответственной игре» с Донбассом

Берлин призвал Москву прекратить играть человеческими жизнями на юго-востоке Украины
13:41, 21 февраля 2022
Бербок обвинила Москву в «безответственной игре» с Донбассом Анналена Бербок Фото: Sven Hoppe/dpa/Global Look Press
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Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок обвинила Россию в «безответственной» игре с гражданским населением юго-востока Украины и призвала её вернуться за стол переговоров по деэскалации ситуации в Донбассе, сообщает Reuters. По её словам, происходящее в регионе в последние 72 часа вызывает беспокойство.

Я срочно призываю российское правительство, российского президента: не играйте человеческими жизнями, — говорится в сообщении.

Бербок отметила, что текущий кризис создала Россия, поэтому Москве предстоит помочь в его решении.

Ответственность лежит на российском правительстве, поэтому я настоятельно призываю российское правительство: вернитесь за стол переговоров. Это в ваших руках, — добавила она.

Бербок, комментируя ситуацию в Донбассе, ранее заявила, что, по её информации, население самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик отказывается садиться в автобусы и эвакуироваться. Она утверждает, что Москва может провести операцию «под чужим флагом» или организовать переворот.

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