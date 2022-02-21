Бербок обвинила Москву в «безответственной игре» с Донбассом

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Вероятность провоцирования конфликта России и Украины со стороны Западных частных военных (ЧВК) весьма возможна, это фактически уже осуществляется с учётом обострения в Донецкой и Луганской народных республиках, заявил News.ru член Совфеда от Крыма Сергей Цеков. По его словам, самопровозглашённые республики будут защищать себя, а Россия не бросит жителей ЛНР и ДНР. Таким образом он прокомментировал высказывание депутата Верховной Рады Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ильи Кивы о возможном сценарии в Донбассе.

Народные республики будут защищаться. Окажем ли мы и поддержку? Конечно окажем. Мы же их не бросим один на один с воинствующей Украиной, — сказал Цеков. Комментируя слова министра обороны Украины...