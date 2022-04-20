Бербок: поставки оружия Киеву не делают Германию «воюющей стороной»

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что поставки вооружений Киеву не делают Германию воюющей стороной в конфликте на Украине, сообщает ТАСС. Министр добавила, что Берлин поставил Киеву большое количество вооружений, о которых не упоминалось публично.

При этом я хотела бы ясно и недвусмысленно заявить о том, что в правительстве ФРГ мы полностью едины во мнении, что только лишь поставки оружия не сделают воюющей стороной, — цитирует Бербок агентство.

20 апреля заместитель генерального инспектора бундесвера Маркус Лаубенталь заявил, что не следует направлять тяжёлое вооружение ФРГ на Украину, поскольку оно необходимо немецкой армии. По его словам, отправив боевые машины пехоты (БМП) типа Marder на службу в ВСУ, ФРГ лишится возможности участвовать в боевой группе Словакии и реагировать на непредвиденные обстоятельства.

Накануне канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что возможности бундесвера в поставках оружия Украине практически исчерпаны. При этом он добавил, что Германия продолжит оказывать финансовую и военную помощь Украине, однако дальнейшие поставки будут зависеть от работы военно-промышленного комплекса страны.