Бербок ответила на отзыв представителей ОБСЕ из Донбасса

Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что миссия ОБСЕ в Донбассе играла ключевую роль в деэскалации вокруг Украины. Отзыв рядом стран своих наблюдателей из состава миссии она в Twitter назвала неправильным.
Сейчас, более чем когда-либо, специальная мониторинговая миссия ОБСЕ играет ключевую роль в попытках достичь деэскалации и в качестве «глаз и ушей» международного сообщества. Мы должны гарантировать, чтобы она могла полностью выполнять свой мандат и беспрерывно, — отмечается в её сообщении.
Территорию самопровозглашённой ДНР ранее покинули представители США, Великобритании и Дании. Об этом рассказал депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский. Отзыв представителей США из миссии подтвердил телеканал CNN.
Ранее стало известно, что Россия не предоставила ответ на запрос Украины от 11 февраля, в котором Киев потребовал объяснить «необычную военную деятельность» на границе. Теперь украинская сторона может запросить проведение специальной встречи ОБСЕ по поводу военной активности России.