Бербок ответила на отзыв представителей ОБСЕ из Донбасса

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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что власти направили почти $600 млн на гарантии для страховых и лизинговых компаний для гарантирования безопасность полётов над страной. Такое решение должно стабилизировать ситуацию с пассажирскими авиаперевозками, отметил он в Telegram.

Правительство выделяет 16,6 миллиарда гривен (около 600 миллионов долларов), чтобы гарантировать бесперебойность полётов в воздушном пространстве Украины... Это решение позволит стабилизировать ситуацию на рынке пассажирских авиаперевозок и гарантировать возвращение на...