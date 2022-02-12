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Бербок ответила на отзыв представителей ОБСЕ из Донбасса

01:38, 14 февраля 2022
Бербок ответила на отзыв представителей ОБСЕ из Донбасса Анналена Бербок Фото: Florian Gaertner/imago-images.de/Global Look Press
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Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что миссия ОБСЕ в Донбассе играла ключевую роль в деэскалации вокруг Украины. Отзыв рядом стран своих наблюдателей из состава миссии она в Twitter назвала неправильным.

Сейчас, более чем когда-либо, специальная мониторинговая миссия ОБСЕ играет ключевую роль в попытках достичь деэскалации и в качестве «глаз и ушей» международного сообщества. Мы должны гарантировать, чтобы она могла полностью выполнять свой мандат и беспрерывно, — отмечается в её сообщении.

Территорию самопровозглашённой ДНР ранее покинули представители США, Великобритании и Дании. Об этом рассказал депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский. Отзыв представителей США из миссии подтвердил телеканал CNN.

Ранее стало известно, что Россия не предоставила ответ на запрос Украины от 11 февраля, в котором Киев потребовал объяснить «необычную военную деятельность» на границе. Теперь украинская сторона может запросить проведение специальной встречи ОБСЕ по поводу военной активности России.

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