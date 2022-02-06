Бербок объяснила отмену встречи с Зеленским

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок рассказала, почему отменили запланированную встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Находящийся в Киеве политик на брифинге заявила, что изменения в её программу визита внесли после того, как на Украину не приехал глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан, трансляцию брифинга ведёт телеканал N24.

Встречи не являются самоцелью. <...> Но есть тесное общее согласование, — добавила Бербок.

Предполагалось, что министры двух европейских стран посетят Украину вместе. Об отмене встречи Бербок с Зеленским ранее рассказал N24. Телеканал уточнил, что встречу отменили по инициативе Киева, причины не назывались.

Ранее стало известно, что Анналена Бербок назвала опасность, которая станет для Украины страшнее танковой атаки. Это прекращение поставок в страну энергоносителей, а также кибератаки, заявила она. Германия готова к разным сценариям развития ситуации. Берлин внимательно следит за перемещениями войск и учений на украинской границе, предупредила Бербок.