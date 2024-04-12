Бензин дороже Украины: США испугались обстрелов российских НПЗ

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Пожар на НПЗ в представлении ИИ

Пентагон раскритиковал удары ВСУ по российским нефтеперерабатывающим заводам. Министр обороны США Ллойд Остин опасается, что такие обстрелы приведут к росту цен на топливо, а его помощник Селеста Уолландер указала на неэффективность атак. В Госдуме эти заявления восприняли с иронией, призвав Штаты передать Москве средства ПВО для защиты энергообъектов. Что на самом деле кроется за высказываниями Вашингтона и могут ли они отразиться на поддержке Киева — в материале NEWS.ru.

Что сказали в Пентагоне об обстрелах НПЗ

Глава Пентагона Ллойд Остин на слушаниях в сенатском комитете по делам вооруженных сил 9 апреля раскритиковал удары ВСУ по нефтеперерабатывающим заводам в России. По его мнению, обстрелы могут негативно повлиять на ситуацию на глобальном энергетическом рынке. «Думаю, Украине лучше наносить удары по тактическим и оперативным целям, которые могут прямым образом влиять на текущие боевые действия», — сказал он.

Уже на следующий день, 10 апреля, эту линию продолжила помощник Остина по делам международной безопасности Селеста Уолландер. Она сказала, что заводы являются объектами гражданской инфраструктуры, и указала на низкую эффективность таких атак. «Я не эксперт по энергетической инфраструктуре, но мы видели свидетельство того, что россияне смогли быстро отремонтировать пострадавшие объекты», — заметила она.

Эти заявления свидетельствуют о том, что поддержка киевского режима со стороны США ослабевает. Такое мнение в беседе с NEWS.RU высказал политолог-американист, соредактор сайта Terra America (США) Борис Межуев.

«Наиболее радикальные представители нынешней американской администрации, глава Пентагона Остин и госсекретарь Энтони Блинкен, занимавшие антироссийские позиции, демонстрируют, что курс поменялся», — сказал эксперт.

Он напомнил слова главы Госдепа о том, что США «не поддерживают и не одобряют удары Украины за пределами ее территории.

Фото: Al Drago - Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press Джо Байден и Энтони Блинкен

Почему недовольны США

С начала года несколько нефтезаводов в российских регионах подверглись атакам беспилотников. Только в марте о таких ударах сообщали власти Нижегородской, Самарской, Орловской, Рязанской, Ростовской, Ленинградской и других областей. Агентство Bloomberg называло обстрелы НПЗ одним из факторов роста цен на нефть на мировом рынке.

22 марта газета The Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что США призвали Киев прекратить атаки на энергетическую инфраструктуру России. По мнению инсайдеров, Вашингтон опасается ответных ударов РФ по объектам, на которые полагаются в том числе западные страны. К ним относится, например, нефтепровод Каспийского трубопроводного консорциума — его используют американские нефтяные компании ExxonMobil и Chevron.

У американского руководства есть повод беспокоиться из-за растущих цен на бензин. Летом 2022 года рейтинги президента Джо Байдена обвалились, когда стоимость топлива достигла в США почти пяти долларов за галлон. О том, что ситуация может повториться, в сентябре 2023-го заявляла исследовательская компания Clearview Energy Partners. Ее эксперты указывали на угрозу для переизбрания действующего американского лидера при таком сценарии.

Военный эксперт Виктор Литовкин считает, что власти США действительно озабочены возможным ростом цен на бензин из-за ударов по российским НПЗ, тем более что произойти это может в разгар предвыборной гонки. Но при этом США не откажутся от поддержки киевского режима, полагает он. «Этого не может сделать Байден, не сможет и Дональд Трамп, если придет к власти. А заявления главы Пентагона — просто информационный шум для избирателей США, для американского конгресса и мировой прессы», — отметил эксперт.

Борис Межуев допускает, что дело здесь не только в стоимости топлива. Трамп, отмечает он, сделал тему снижения поддержки Киева одним из центральных пунктов своей предвыборной кампании. Но по мере того как Штаты «отползают» от ситуации на Украине, позиция республиканца разваливается. «Совсем отказаться от поддержки США не смогут, но могут ее существенно снизить. Она уже не отвечает потребностям Украины», — сказал Межуев.

Фото: Li Jianguo/XinHua/Global Look Press

Конфликт выходит из-под контроля

Россия в ответ на удары по своим НПЗ участила обстрелы энергетических объектов на Украине. Последняя массированная атака произошла в ночь на 11 апреля. Среди пораженных объектов оказалась самая мощная электростанция Киевской области — Трипольская ТЭС. В тот же день президент РФ Владимир Путин на переговорах с главой Белоруссии Александром Лукашенко назвал удары по энергообъектам Украины частью демилитаризации и вынужденной мерой.

«Мы, исходя из гуманитарных соображений, зимой не наносили никаких ударов, имея в виду, что не хотели оставить без энергоснабжения социальные учреждения, больницы и так далее. Но после нанесения ударов по нашим энергообъектам были вынуждены ответить», — пояснил он.

12 апреля заместитель генсека ООН Мирослав Енча во время заседания Совета Безопасности предостерег стороны от продолжения обстрелов. Он отметил, что дальнейшая эскалация создает угрозы для стабильного существования Восточной Европы и мира в целом.

Борис Межуев не исключает, что США снимают с себя ответственность за действия Украины. Недовольство Вашингтона Киевом может свидетельствовать о неких подвижках в переговорном процессе — возможно, есть «понуждение Украины к пересмотру бескомпромиссной формулы мира Зеленского», считает собеседник. Однако говорить о прекращении ударов по российской инфраструктуре, по словам эксперта, не приходится. Он полагает, что за последними атаками ВСУ на НПЗ могут стоять более радикально настроенные союзники Киева — Великобритания и Франция.

«Для России в этом нет ничего хорошего. Вместо американцев на помощь Украине придут европейцы, которые, как они сами заявляют, настроены на войну. Вот эти удары по НПЗ — это не американские удары, это удары, скорее всего, британские», — заявил Межуев.

Он отмечает, что американская помощь выделялась Киеву с расчетом на контрнаступление ВСУ, но в прошлом году этот план провалился. Европейцы, по мнению Межуева, предлагают другой — вместо контрнаступления Украина переходит к обороне, но при этом наносит ракетами удары по всей территории России, куда сможет дотянуться. Эксперт подчеркивает: пока главную роль играли США, конфликт был более предсказуем, чем в условиях, когда тон задают Великобритания и Франция.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru Пожар на НПЗ в представлении ИИ

Что будут делать США

Публичная критика в адрес Киева может свидетельствовать о том, что глава Украины Владимир Зеленский начал «своевольничать» в отношениях с Штатами, полагает доцент Финансового университета при правительстве России Геворг Мирзаян. Но у Вашингтона в этом вопросе не слишком большое пространство для маневра, считает он.

«Если сейчас Америка начнет оказывать поддержку России в любой форме в ее конфликте с Украиной, то это будет опаснейший сигнал Западу, что Америка меняет позицию. Это просто обрушит всю конструкцию линии поддержки Западом киевского режима, которая строится на уверенности в готовности США идти в поддержке Украины до конца», — заявил эксперт.

Первый заместитель председателя комитета по обороне Госдумы Алексей Журавлев скептически относится к «миролюбивым» заявлениям из Соединенных Штатов. По его словам, это лишь игра, которая в очередной раз должна продемонстрировать всему миру, что США — не страна-людоед, а капиталист, способный договариваться. Он уверен, что на практике американцы продолжат пытаться всячески навредить России.

«Соединенные Штаты делают вид, что озабочены возможным ростом цен на бензин, выступая против украинских атак на российские НПЗ. Могли бы еще и американскими средствами ПВО их обеспечить, если уж и в самом деле не хотят, чтобы ВСУ на наши заводы нападали», — иронично заметил парламентарий.

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