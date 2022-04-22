Беннет и Гутерриш обсудили стратегию решения конфликта на Украине

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет провёл беседу по телефону с генеральным секретарём ООН Антониу Гутерришем. Обе стороны рассмотрели возможности урегулирования конфликта на Украине, сообщили в канцелярии израильского премьера. Отмечается, что собеседники обсудили запланированную встречу Гутерриша с российским лидером Владимиром Путиным, а также визит генсека на Украину с целью проведения переговоров с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Премьер-министр Нафтали Беннет сегодня вечером провёл телефонный разговор с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. Стороны обсудили ожидаемую поездку Генерального секретаря ООН к президенту России Владимиру Путину и президенту Украины Владимиру Зеленскому, а также усилия по урегулированию ситуации между Россией и Украиной, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что Путин примет Гутерриша 26 апреля в Москве для проведения переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. В офисе Гутерриша подтвердили его отправку 25 апреля в Москву для встречи с российским лидером и главой дипведомства.

Гутерриш призвал установить на Украине с 21 апреля четырёхдневное «пасхальное перемирие». Также он предложил открыть новые гуманитарные коридоры для вывода мирного населения из зон боевых действий. Киев идею о «пасхальном перемирии» поддержал.