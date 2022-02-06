Белый дом заявил об ожидании встречи Байдена с Макроном после визита в РФ

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что администрация США ожидает нового контакта Джо Байдена с Эммануэлем Макроном после визита последнего в Россию. Накануне поездки французского президента в Москву у него состоялся телефонный разговор с американским лидером, сообщает ТАСС.

Визиты Макрона 7 февраля в Москву, а 8 февраля в Киев должны стать продолжением усилий Парижа по деэскалации ситуации по Украине.

Мы бы, разумеется, ожидали [этого], — подтвердила Псаки на регулярном брифинге для журналистов.

В ходе встречи с французским лидером российский глава государства заявил, что Россия выступает категорически против расширения НАТО за счёт новых членов. Альянс двигается в сторону России и в этой ситуации говорить, что Москва действует агрессивно, нелогично.

Ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что России и Европе следует вместе работать над гарантиями безопасности. Необходимо построить на континенте новый порядок безопасности и стабильности, отметил глава Пятой республики на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.