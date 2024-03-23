Белый дом заявил, что предупреждал Россию о возможном теракте Белый дом: США в марте поделились с РФ информацией о возможном теракте

Фото: Nathan Howard - Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Американские власти в марте получили информацию, согласно которой в Москве мог произойти теракт, предварительно, в местах массового скопления людей, заявила РИА Новости официальный представитель совета национальной безопасности Белого дома Эдриенн Уотсон. По ее словам, Вашингтон передал данные российскому правительству, основываясь на практике об «обязательном предупреждении» в таких случаях.

В текущем месяце правительство США получило информацию о планировавшейся террористической атаке в Москве, потенциально в местах массового скопления людей, включая концерты, что побудило госдепартамент выпустить публичное предупреждение для американцев в России, — уточнила Уотсон.

Вечером 22 марта неизвестные в камуфляже открыли огонь по посетителям в «Крокус Сити Холле». Стрельба началась перед концертом группы «Пикник». В зрительном зале присутствовали артисты Сергей Светлаков, Оскар Кучера, а также спортивный комментатор Виктор Гусев вместе с женой, им удалось выжить.

При этом очевидцы рассказали, что сотни людей были заблокированы в здании из-за пожара, который, предварительно, начался из-за взрыва. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте. Пожарным позднее удалось ликвидировать возгорание.