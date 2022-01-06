Белый дом выступил против санкций по «Северному потоку — 2»

Представитель Госдепа Нед Прайс заявил, что администрация США не поддерживает новые санкции против «Северного потока — 2», которые сенат намерен обсудить до середины января. По его мнению, эта поправка не будет «подлинным прогрессом в деле противостояния дальнейшей российской агрессии или защиты Украины». Об этом сообщает РИА Новости.

Мы обеспокоены тем, что этот закон, если он будет проведён, только подорвёт единство среди наших европейских союзников в критический важный момент, когда мы должны единым фронтом реагировать на российские угрозы, а администрация работает с конгрессом и европейскими союзниками над пакетом санкций против России, — рассказал Прайс.

Несмотря на это, представитель Госдепа добавил, что Белый дом всё равно выступает против газопровода и за сдерживание Москвы.

Ранее премьер-министр Баварии Маркус Зедер назвал «наивной» позицию министра иностранных дел Германии Анналены Бербок относительно «Северного потока — 2». По его мнению, внешняя политика нового федерального правительства угрожает энергетической безопасности ФРГ. Одной из ошибок, по мнению политика, является скептическое отношение Бербок к российскому проекту.