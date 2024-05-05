Белый дом выдвинул условие для военного сотрудничества с Эр-Риядом FT: США заключат договор с Саудовской Аравией при улучшении отношений с Израилем

Фото: US Army/Global Look Press

Соединенные Штаты заключат оборонное соглашение с Саудовской Аравией только при условии нормализации отношений Эр-Рияда с Израилем, пишет Financial Times со ссылкой на заявление советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана. По его словам, эти два вопроса не могут быть разделены и являются частью комплексного видения.

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сказал, что администрация [президента США Джо] Байдена не станет подписывать соглашение по обороне с Саудовской Аравией, если королевство и Израиль не согласятся нормализовать отношения, — говорится в статье.

Ранее военный корреспондент Александр Коц обратил внимание, что госсекретарь США Энтони Блинкен сделал удивительно лицемерное заявление в Эр-Рияде. Речь идет о высказывании американского чиновника об оборонительном характере НАТО. По его словам, Альянс не задумывался как способ для беспокойства России.

До этого доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев пояснил, что Соединенные Штаты остерегаются Ближнего Востока и не помогают Израилю, поскольку у них есть другие планы. Власти США поняли, что у них «силенок на все не хватит», резюмировал он.