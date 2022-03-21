Белый дом: в США не изучали возможность поездки Байдена на Украину
Евгений Бугров
Евгений Бугров
23:32, 21 марта 2022
Джо БайденФото: Chris Kleponis/CNP/Global Look Press
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Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что скорый визит в Европу президента США Джо Байдена не предусматривает посещение Украины. По её словам, данный вопрос в Вашингтоне не изучался, сообщает РИА Новости.
Мы не изучали этот вариант, — подчеркнула представитель Белого дома.
Американский президент 25 марта посетит соседнюю с Украиной Польшу. Там Байден встретится со своим польским коллегой Анджеем Дудой.
Ранее стало известно, что президент США отправится в Варшаву после встреч с руководством Евросоюза и НАТО в Брюсселе. Предполагается, что в Польше президенты двух стран обсудят, как США с союзниками реагируют на возникший в Европе «гуманитарный кризис и кризис в области прав человека».