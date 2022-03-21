Белый дом: в США не изучали возможность поездки Байдена на Украину

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Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что прошёл первый обмен пленными между Россией и Украиной. Она в эфире телеканала RT назвала важным, что Киев сделал возможным начало обменов.

Первый обмен состоялся — девять человек наши, <...> часть из того списка, который формируется у меня путём обращений, которые приходят. Я очень надеюсь, что мы не будем затягивать с этим,...