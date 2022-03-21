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Белый дом: в США не изучали возможность поездки Байдена на Украину

23:32, 21 марта 2022
Белый дом: в США не изучали возможность поездки Байдена на Украину Джо Байден Фото: Chris Kleponis/CNP/Global Look Press
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Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что скорый визит в Европу президента США Джо Байдена не предусматривает посещение Украины. По её словам, данный вопрос в Вашингтоне не изучался, сообщает РИА Новости.

Мы не изучали этот вариант, — подчеркнула представитель Белого дома.

Американский президент 25 марта посетит соседнюю с Украиной Польшу. Там Байден встретится со своим польским коллегой Анджеем Дудой.

Ранее стало известно, что президент США отправится в Варшаву после встреч с руководством Евросоюза и НАТО в Брюсселе. Предполагается, что в Польше президенты двух стран обсудят, как США с союзниками реагируют на возникший в Европе «гуманитарный кризис и кризис в области прав человека».

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