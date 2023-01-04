Белый дом: США не будут вести с РФ публичные переговоры по обмену Уилана

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Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби заявил, что Россия и США продолжают вести переговоры о возможности обмена американца Пола Уилана, но Вашингтон не хочет вдаваться в детали этого диалога, передает ТАСС. Он добавил, что американские власти не будут вести переговоры по этой теме на публике. По его словам, правительство США очень упорно и скоординированно работает над возвращением американца на родину.

По Уилану вести переговоры на публике мы не будем. И я бы даже не стал начинать пытаться излагать контекст или детали продолжающихся переговоров с россиянами. Они продолжаются, — сказал Кирби.

Говорить публично о механизмах и обсуждениях, которые США ведут с Москвой, это «последнее, что хочет Белый дом», добавил представитель американской администрации.

Бывшего морского пехотинца США Пола Уилана могут обменять на россиянина Вадима Красикова, осужденного в Германии за убийство бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили, ранее написала газета The Washington Post. Однако, по данным издания, Германия вряд ли выдаст Красикова, поскольку правительство стремится избежать критики за мягкость по отношению к России.