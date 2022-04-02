Белый дом: США дадут Украине право самой определить политическое будущее

Соединённые Штаты предоставят Украине возможность самой определить своё политическое будущее, заявил глава аппарата Белого дома Рон Клейн. В интервью телеканалу ABC он отметил, что при этом Вашингтон намерен оказывать Киеву военную, экономическую и гуманитарную помощь.

Политическое будущее Украины зависит от Украины. Однако что касается будущего военной операции, то ей необходимо дать отпор. Вот почему мы делаем столь многое для того, чтобы поддержать президента Зеленского оружием и иной помощью, — сказал Клейн.

Он добавил, что США направляют оружие на Украину почти каждый день. По его словам, украинские военные и добровольцы в ходе боевых действий показали свою храбрость и своё упорство, подкреплённые поддержкой США и их союзников.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США поставляет Украине защитное снаряжение на случай гипотетической химической или биологической атаки со стороны России. Она подчеркнула, что подобную операцию Москва может совершить «под чужим флагом».