Белый дом: слова Байдена не являются отражением политики Вашингтона NBC: слова Байдена о Си Цзиньпине застали врасплох высокопоставленных чиновников из США

Фото: Saquan Stimpson / Consolidated News Photos / Global Look Press

Высокопоставленные представители администрации США были застигнуты врасплох после слов президента Джо Байдена в адрес председателя КНР Си Цзиньпина, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на источники. Отмечается, что в Белом доме попытались в частном порядке объяснить, что высказывания Байдена не отражают официальную политику Вашингтона.

Высокопоставленные представители органов власти США заявили в среду, что они были застигнуты врасплох, когда президент Джо Байден описал председателя Китая Си Цзиньпина как «диктатора» всего 24 часа спустя после посещения государственным секретарем Энтони Блинкеном Пекина, — сказано в публикации.

В американской администрации уверены, что слова Байдена никак не повлияют на отношения с Пекином и не нанесут ущерб успеху, который был достигнут после визита госсекретаря Энтони Блинкена в Китай.

Ранее Байден назвал Си Цзиньпина «смущенным диктатором». В ходе своего выступления американский лидер заявил, что глава КНР «очень расстроился» из-за того, что ВВС США сбили китайский воздушный шар. По его словам, Си Цзиньпин не знал о том, что аэростат находился над территорией Соединенных Штатов.