Белый дом: руководство США не будет затронуто ответными санкциями России

Попавшие под российские контрсанкции бывшие и нынешние сотрудники администрации президента США не планировали туристические поездки в Россию и не имеют счетов в ней, рассказала официальный представитель Белого дома Джен Псаки. Её слова приводит РИА Новости.

Ранее российские власти ввели персональные санкции в отношении президента США Джо Байдена и ряда высокопоставленных американских чиновников. С 15 марта им запрещён въезд в РФ. В список наряду с Байденом попали его сын — Хантер, госсекретарь США Энтони Блинкен, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, руководитель ЦРУ Уильям Бернс, помощник президента по нацбезопасности Джейкоб Салливан, экс-кандидат в президенты США и экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон и ряд других лиц.

Ранее стало известно, что Вашингтон ввёл санкции против 11 высокопоставленных представителей оборонного сектора России. Под ограничения, в частности, попали руководитель Росгвардии Виктор Золотов, директор ФСВТС Дмитрий Шугаев, глава «Рособоронэкспорта» Александр Михеев и восемь заместителей министра обороны РФ.

В Кремле заявили, что санкционные устремления США против России могут продолжаться ещё долго, а ограничительные меры вводились бы вне зависимости от событий на Украине.