Белый дом рассказал о реакции США и Японии на ядерную атаку России Белый дом: США и Япония расценят ядерную атаку РФ как агрессию против человечества

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Белый дом

Премьер-министр Японии Фумио Кисида и президент США Джо Байден согласились с тем, что любое возможное применение Россией ядерного оружия на Украине будет означать враждебный акт против всего человечества, который ничем нельзя оправдать. Об этом говорится в совместном заявлении двух лидеров, которое распространил Белый дом.

Объединившись, мы будем продолжать вводить против РФ санкции, непоколебимо оказывая поддержку Украине. Мы однозначно заявляем, что любое применение Россией ядерного оружия на Украине стало бы враждебным и ничем не оправданным враждебным актом против всего человечества, — гласит заявление.

Также Байден и Кисида условились продолжать оказывать поддержку Украине перед лицом атак на критически важную энергетическую инфраструктуру.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что заявления «неназванных официальных лиц» — представителей Пентагона о нанесении «обезглавливающего удара» по Кремлю фактически являются угрозой устранения главы российского государства. При этом он предупредил, что подобный удар будет иметь однозначные последствия.

Также глава МИД РФ заявил о попытках Киева добиться лобового столкновения России и НАТО посредством втягивания стран — членов блока в конфликт на Украине. В качестве примера российский министр привел инцидент с падением украинской ракеты на территории Польши, которую Киев пытался выдать за российскую.