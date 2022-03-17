Белый дом раскрыл темы предстоящего разговора Байдена и Си Цзиньпина

В Белом доме анонсировали телефонные переговоры президента Соединённых Штатов Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина, сообщает ТАСС. Как сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен, американский лидер предупредит своего китайского коллегу о возможной ответственности за поддержку России, начавшей спецоперацию на Украине.
По словам Блинкена, Вашингтон готов
Мы считаем, что Китай в особенности обязан использовать своё влияние на президента Путина и защищать международные правила и принципы, которые он (Китай. — NEWS.ru) исповедует, — отметил госсекретарь США.
Блинкен подчеркнул, что Пекин на данный момент идёт в противоположном направлении, «отказываясь осудить спецоперацию России и пытаясь представить себя нейтральным арбитром». Как отметил чиновник, США обеспокоены заявлениями китайских властей о том, что рассматривается возможность оказания прямой помощи Москве в виде поставок военной техники для её использования на Украине.
Телефонные переговоры Байдена и Си Цзиньпина планируется провести в 09:00 по Вашингтону (16:00 мск). В 18:00 в графике главы американского государства значится регулярный брифинг с командой нацбезопасности.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Китай предупреждён, что любая помощь с его стороны в отношении России на фоне событий на Украине будет иметь «последствия». При этом она воздержалась от прямой угрозы санкций в отношение КНР и отказалась говорить о том, какие именно последствия может носить решение Китая о помощи России в условиях экономических санкций.
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации по демилитаризации Украины. Её целью глава государства объявил «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».