Белый дом раскрыл темы предстоящего разговора Байдена и Си Цзиньпина

В Белом доме анонсировали телефонные переговоры президента Соединённых Штатов Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина, сообщает ТАСС. Как сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен, американский лидер предупредит своего китайского коллегу о возможной ответственности за поддержку России, начавшей спецоперацию на Украине.

По словам Блинкена, Вашингтон готов призывать все страны, «особенно те, которые имеют непосредственное влияние на Россию, использовать все имеющиеся у них рычаги», чтобы принудить Россию прекратить военную спецоперацию на Украине.

Мы считаем, что Китай в особенности обязан использовать своё влияние на президента Путина и защищать международные правила и принципы, которые он (Китай. — NEWS.ru) исповедует, — отметил госсекретарь США.

Блинкен подчеркнул, что Пекин на данный момент идёт в противоположном направлении, «отказываясь осудить спецоперацию России и пытаясь представить себя нейтральным арбитром». Как отметил чиновник, США обеспокоены заявлениями китайских властей о том, что рассматривается возможность оказания прямой помощи Москве в виде поставок военной техники для её использования на Украине.

Телефонные переговоры Байдена и Си Цзиньпина планируется провести в 09:00 по Вашингтону (16:00 мск). В 18:00 в графике главы американского государства значится регулярный брифинг с командой нацбезопасности.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Китай предупреждён, что любая помощь с его стороны в отношении России на фоне событий на Украине будет иметь «последствия». При этом она воздержалась от прямой угрозы санкций в отношение КНР и отказалась говорить о том, какие именно последствия может носить решение Китая о помощи России в условиях экономических санкций.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации по демилитаризации Украины. Её целью глава государства объявил «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».