Белый дом: Путин и Байден проведут телефонные переговоры 12 февраля

Администрация Белого дома подтвердила, что в Кремле согласились провести телефонные разговор лидеров двух стран в субботу, 12 февраля. Переговоры Владимира Путина и Джо Байдена пройдут в субботу утром по времени Вашингтона. Сообщается, что российская сторона предлагала организовать беседу в понедельник.

Президент Байден и президент России Путин будут говорить в субботу утром. Русские предлагали провести звонок в понедельник. США, в свою очередь, предложили субботу, и русские с этим согласились, — сказано в сообщении на сайте Белого дома.

Переговоры президентов пройдут на фоне напряжённой ситуации вокруг Украины. Ранее советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что администрация располагает информацией о готовности России начать вторжение на Украину. Это может случиться ещё до окончания Олимпийских игр в Пекине, отметил он на недавнем брифинге.

По его словам, в Белом доме нет уверенности в том, что «Путин принял решение» о начале агрессии. В США допускают, что в случае если Россия всё же решит напасть, она может атаковать Киев. Сейчас в Москве ищут предлог, который оправдал бы нападение, указал советник Джо Байдена.

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что США стремятся повысить градус пропагандисткой кампании против РФ, создавая у людей впечатление, что «вторжение» на Украину неизбежно.