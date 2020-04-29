Белый дом поручил разведке изучить, скрывали ли Китай и ВОЗ данные о COVID

https://static.news.ru/photo/ce8025ec-8a2d-11ea-9b4e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cheng Min/XinHua/Global Look Press

Администрация президента США дала поручение разведывательным службам изучить, скрывали ли изначально Китай и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) какую-либо информацию о коронавирусе нового типа.

Соответствующее указание было дано на прошлой неделе Агентству национальной безопасности (АНБ), Разведывательному управлению Министерства обороны США (РУМО), а также Центральному разведывательному управлению (ЦРУ), сообщила в среду телекомпания NBC со ссылкой на бывших и действующих представителей Белого дома.

Указанным службам поручено ещё раз изучить собранную с начала вспышки инфекции информацию, включая перехваты связи, различные донесения, спутниковые изображения и прочие разведданные. В частности, они должны узнать, какой информацией насчёт двух исследовательских лабораторий в городе Ухань, который стал эпицентром распространения коронавируса, располагала ВОЗ.

1 апреля агентство Bloomberg со ссылкой на переданный Белому дому доклад сообщило, что Китай намеренно занижал реальные данные о распространении вспышки коронавируса в стране. К такому выводу пришла американская разведка.

ВОЗ объявила пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае в конце 2019 года, 11 марта 2020 года. На сегодняшний день COVID-19 заразились 3 млн человек, более 217 тысяч скончались. В США количество заболевших превысило 1 млн. Президент США Дональд Трамп уверен, что ВОЗ должна была забить тревогу на несколько месяцев раньше.

15 апреля в ходе брифинга в Белом доме Трамп заявил, что ВОЗ «не справилась со своими прямыми обязанностями» и теперь должна понести за это ответственность. Он отметил, что организация способствовала «дезинформации» КНР о коронавирусе, что привело, вероятно, к его более широкому распространению в мире. Именно поэтому Вашингтон перестанет спонсировать ВОЗ, писал NEWS.ru.