Белый дом поприветствовал идею восстановления Украины за счет активов РФ Белый дом поприветствовал использование российских средств для восстановления Украины

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Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что урегулирование на Украине должно включать защиту ее целостности, восстановление с возможным использованием российских средств. Он добавила, что США приветствуют готовность президента Украины Владимира Зеленского к справедливому миру. Она перечислила условия, которые Зеленский выдвинул для достижения этого мира, пишет ТАСС.

Соблюдение Устава ООН, защита территориальной целостности и суверенитета, обеспечение способности Украины защищать себя в будущем, восстановление Украины, включая изучение возможностей для этого за счет средств России, и привлечение к ответственности россиян, — рассказала Жан-Пьер.

Она при этом не уточнила, отказывается ли глава Украины Зеленский от слов о том, что Киев не будет вести переговоры с Москвой.

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов ранее заявил, что США и их союзники вплотную приблизились к красной линии, продолжая поставки вооружений Киеву. Он призвал американское руководство перестать накачивать киевский режим смертоносными вооружениями. По словам дипломата, это лишь приведет к затягиванию конфликта.

Он добавил, что заявления Вашингтона о намерении продолжить оказывать поддержку Киеву воспринимаются как подтверждение участия США в конфликте. Антонов уточнил, что украинские военные используют западное оружие для нанесения ударов по гражданской инфраструктуре и жилым домам.