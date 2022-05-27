Белый дом подтвердил тайную поездку советников в Саудовскую Аравию Представитель Белого дома Жан-Пьер подтвердила поездку советников в Саудовскую Аравию

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Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер подтвердила визит в Саудовскую Аравию двух высокопоставленных сотрудников американской администрации. Она добавила, что среди обсуждаемых тем на встрече поднимался вопрос поставок энергоносителей и дестабилизирующая активность Ирана. В Эр-Рияд был направлены координатор Совета национальной безопасности по Ближнему Востоку и Северной Африке Бретт Макгурк и старший советник госдепартамента по энергетической безопасности Амос Хокстин​​​, пишет РИА Новости.

Я подтверждаю, что Бретт Макгурк и Амос Хокстин были в регионе для продолжения консультаций по спектру региональных тем, — рассказала Жан-Пьер.

По её словам, было бы неправильно интерпретировать миссию Макгурка и Хокстина как «просьбу о нефти» в условиях рекордных цен на неё на американском рынке.

Попытки американских властей сделать из России международного изгоя обречены на провал, написало ранее издание Politico. В публикации отметили, что весь мир воспринимает специальную операцию России на Украине не более чем региональным конфликтом. Автор материала подчёркивает, что крупные азиатские и латиноамериканские страны предпочитают отстаивать собственные экономические и стратегические интересы. В статье также сказано, что традиционные союзники США отказались поддерживать санкции против России. Так, например, Турция и Израиль, считают, что международные усилия должны сосредоточиться на переговорах по Украине, заключает автор.