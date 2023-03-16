Белый дом отказался ссориться с Кремлем из-за сбитого дрона Представитель Белого дома Жан-Пьер: США хотят сохранять прямые каналы связи с властями РФ

Фото: Chris Kleponis / Consolidated News Photos / Global Look Press

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США хотят сохранить прямые каналы связи с властями РФ, чтобы снизить риск разрастания конфликта из-за беспилотника MQ-9, упавшего в Черное море. Она подчеркнула, что американская администрация не желает вооруженного конфликта с Россией. Видеозапись выступления пресс-секретаря была опубликована на официальной странице Белого дома в YouTube.

Мы, очевидно, не хотим вооруженного конфликта с Россией. Мы поддерживаем прямые каналы связи с целью минимизации риска эскалации, — сказала Жан-Пьер.

Представитель администрации при этом не стала уточнять о возможных мерах США в отношении Москвы после падения дрона.

14 марта в Черное море упал американский беспилотник MQ-9 Reaper. По версии европейского командования ВС США, беспилотник сопровождали два российских истребителя Су-27, один из которых при выполнении маневра повредил винт беспилотника. В результате американская сторона сбила собственный БПЛА, который упал в международных водах.

В Минобороны РФ сообщили, что в районе Крыма был замечен американский беспилотник, направлявшийся в сторону российских границ. После обнаружения дрона в воздух были подняты истребители, а в результате резкого маневрирования БПЛА потерял высоту и упал в воду.

Представитель Кремля Дмитрий Песков предположил, что российские военные могут заняться подъемом БПЛА США со дна Черного моря, если сочтут это необходимым с точки зрения безопасности.