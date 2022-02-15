Белый дом отказался говорить о новых контактах Байдена и Путина

В настоящее время Белый дом не готов обсуждать возможности новых контактов между главами США и России Джо Байденом и Владимиром Путиным. Об этом заявила пресс-секретарь американской администрации Джен Псаки в ходе брифинга. Трансляция мероприятия велась на YouTube.

Он [Байден] говорил в субботу с Путиным и верит в силу договоренностей глав государств. Но я не могу предсказать их следующего контакта, — сказала Псаки.

Предыдущая беседа глав двух государств состоялась 12 февраля. Владимир Путин и Джо Байден начали переговоры по телефону примерно в 11:00 по времени Восточного побережья США — 19:00 по Москве.

Общение происходило на фоне эскалации ситуации вокруг Украины. Путин и Байден более часа обсуждали гарантии безопасности. По словам помощника российского президента Юрия Ушакова, американский лижер предложил Путину ряд соображений по проекту договора о безопасности. При этом он не затронул ключевые требования России В тоже же время Байден предупредил, что позиции Москвы могут ослабнуть в случае вторжения на Украину, поскольку приведёт к санкциям и страданиям людей. Однако Штаты готовы к дипломатии, подчеркнул Байден.