Администрация США опровергла дополнительную отправку трёх тысяч военных в Польшу. Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил на брифинге, такое решение не принималось.

О приведении в повышенную боеготовность дополнительных сил на случай, если будет принято такое решение НАТО, президент мог сегодня обсудить с генеральным секретарём Альянса. Никакого решения в этом отношении принято не было, но силы остаются в повышенной готовности на случай запроса НАТО, — сказал представитель Белого дома.

Речь идёт о статье агентства Reuters, в которой говорится, что Пентагон намерен «успокоить» союзников по НАТО, которые испугались учений России в Белоруссии и на Чёрном море, направив в Польшу ещё три тысячи военных. На условиях анонимности официальные лица заявили, что дополнительные войска будут выделены из 82-й воздушно-десантной дивизии, базирующейся в Форт-Брэгге (Северная Каролина), и прибудут в Польщу на следующей неделе.

Ранее телеканалы NBC и PBS сообщили, что США ожидают нападения Росси на Украину уже на следующей неделе. По словам анонимных источников из Белого дома, на территории Украины разыграется ужасающая кровавая кампания.