Белый дом обратился к ЕС из-за военных РФ у границ Украины

Вашингтон обратился к Европейской службе внешних связей и ряду государств Евросоюза из-за якобы наращивания российских войск возле границы с Украиной. По дипломатическим каналам предупреждение, в частности получили Германия, Франция, а также Великобритания, сообщает немецкая газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на источники.

Причина — концентрация российских войск на границе с Украиной и связанный с этим высокий потенциал эскалации, — отмечает издание.

В газете уточнили, что США поделились с союзниками сведениями о передвижении войск РФ. Также издание подчеркнуло, что действия Москвы вызвали недовольство в ведомстве федерального канцлера.

Поведение в Москве испытывает на прочность терпение [Берлина], — заявил собеседник Süddeutsche Zeitung.

Ранее стало известно, что ситуация в Донбассе становится всё более острой, заявил бывший глава Минобороны ДНР Игорь Стрелков. Он отметил, что казавшиеся смешными сделанные им ранее заявления о неизбежности войны сегодня стали обыденными. Во время последнего столкновения украинские отряды нанесли территории Донбасса значительный урон, отметил военный.