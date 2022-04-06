Белый дом: новые санкции затронут Медведева и Мишустина
Никита Чайка
Никита Чайка
17:37, 06 апреля 2022
Белый дом Фото: unsplash.com
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Новые антироссийские санкции затрагивают зампредседателя Совбеза России Дмитрия Медведева и главу правительства РФ Михаила Мишустина, об говорится в распространенном 6 апреля пояснительном документе американской администрации касательно санкции против России. Отмечается, что санкции вводятся также против российской элиты и членов их семей, сообщает ТАСС.
Вводятся полные блокирующие санкции против представителей российских элит и их членов семей, в том числе санкции против <...> членов Совета безопасности России, включая бывшего президента и премьер-министра России Дмитрия Медведева и премьер-министра Михаила Мишустина, — говорится в документе.
Ранее на сайте Белого дома был опубликован список из 19 россиян, а также 47 связанных с ними лиц, против которых власти США ввели санкции. В перечне оказались Дмитрий Песков, Николай Токарев, Борис и Аркадий Ротенберги, Сергей Чемезов, Игорь Шувалов, Евгений Пригожин и Алишер Усманов.