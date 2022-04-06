Белый дом: новые санкции затронут Медведева и Мишустина

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В Брюсселе при посредничестве президента Совета Европейского союза Шарля Мишеля началась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, сообщили в пресс-службе Армении. Отмечается, что стороны продолжат обсуждение вопросов, поднятых на встрече сторон 14 декабря прошлого года.

После трёхсторонней встречи азербайджанский и армянский лидеры встретятся тет-а-тет. Ранее в ЕС состоялись переговоры помощника президента Азербайджана Хикмета Гаджиева и секретаря Совета безопасности Армении Армена Григоряна. Стороны обсуждали вопросы подготовки...