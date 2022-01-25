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Белый дом не согласился с мнением Киева об эскалации у границы

Псаки: США не согласны с мнением Украины об отсутствии угрозы эскалации на границе с РФ
02:11, 26 января 2022
Белый дом не согласился с мнением Киева об эскалации у границы Джен Псаки Фото: Oliver Contreras/CNP/Global Look Press
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Официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что утверждения официальных лиц Украины об отсутствии угрозы эскалации обстановки на границе противоречит действиям Москвы. По её словам, в Вашингтоне наблюдают подготовку военных РФ, сообщает РИА Новости.

Никто не может попасть в сознание президента Путина и российского руководства. Что мы видим: различную подготовку, в том числе российских военных на границе, — отметила Псаки.

Она добавила, что также продолжается «агрессивная риторика» со стороны России. Слова ничем не подтвердила.

Мы видим рост агрессивных действий и подготовки на границе, — лишь сказала Псаки.

Ранее стало известно, что российские ВС не создали ударные группировки, которые могли бы совершить силовое вторжение в Украину, заявил глава Минобороны Украины Алексей Резников. Он также подтвердил готовность провести с российскими коллегами переговоры, если они пройдут на площадке в Брюсселе или на площадке в Мюнхене с участием партнёров.

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