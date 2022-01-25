Белый дом не согласился с мнением Киева об эскалации у границы

Фото: Oliver Contreras/CNP/Global Look Press

Член Совфеда Алексей Пушков отреагировал на слова главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о том, что Киев не примет принятых за его спиной уступок. Несмотря на «пафос и браваду» министра, Украину по стратегическим вопросам никто и ни о чём спрашивать не станет, отметил сенатор в Telegram.

Какие уступки за её счет? При чём это здесь? Речь идёт об отношениях и соотношении сил между Россией, с одной стороны, и США и НАТО — с другой, — написал...