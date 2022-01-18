Белый дом не исключил вариант отключения России от SWIFT

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что администрация США не исключает возможности отключения российских банков от системы SWIFT в случае дальнейшей эскалации кризиса вокруг Украины. Она добавила, что консультации Вашингтона с партнёрами на этот счёт продолжаются. Об этом сообщает РИА Новости.

Ни один из вариантов, на наш взгляд, не исключён. Мы продолжаем тесно консультироваться с нашими партнёрами относительно вариантов жёстких санкций на тот случай, если Россия вторгнется на Украину, — рассказала Псаки.

О том, что администрация Белого дома рассматривает вариант отключения России от системы SWIFT, заявил накануне представитель Совета национальной безопасности США.

Ранее сообщалось о том, что США и ряд европейских стран якобы отказались от идеи отключения российских банков от межбанковской системы передачи информации о платежах SWIFT. Об этом написало немецкое издание Das Handelsblatt со ссылкой на источники в правительстве.

Вместо этого говорилось о других возможных целевых экономических санкциях, которые затронут крупнейшие российские банки в случае вторжения Вооружённых сил России на Украину. При этом Германия выступает за то, чтобы добиться исключений для возможности оплачивать импорт российского нефтесырья.